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16:56, 9 января 2025 года Дело экс-главы Болхова Владимира Авилова направлено в суд Также на скамье подсудимых оказался его заместитель.





В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Болхова Владимира Авилова и его заместителя. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, рассказали в СУ СК России по региону. Дело уже передано в суд.



По версии следствия, после благоустройства "Болховкина луга" обвиняемые подписали документы о принятии работ, содержащие ложные сведения об их фактическом выполнении. При этом оба знали, что благоустройство проведено не полностью, некачественно и с использованием материалов, не прописанных в проекте. Ущерб составил 11,6 миллиона рублей.



Владимир Авилов вину в преступлении не признал, его заместитель, наоборот, сделала это и активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.



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Артем Ежаков





