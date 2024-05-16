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20:45, 16 мая 2024 года

Часть Болховкина луг остается подтопленной

Общественное пространство благоустраивали по нацпроекту.



Жители Болхова вместе благоустроенного луга получили болото. Территория начала уходить под воду, передвигаться по дорожкам опасно.

Напомним, на работы по национальному проекту "Жилье и городская среда" выделили 70 миллионов рублей. На эти деньги необходимо было облагородить территорию к зиме 2023 года, однако подрядчик не уложился в сроки. Устранить замечания необходимо было до 6 мая, но сроки сместились снова из-за погоды.

За возведением Болховкина луга наблюдала группа общественного контроля.

Самая главная мысль – отвести воду. Но, к сожалению, как вы видите, вода как была, так и есть, лужа стоит, - отметил председатель группы общественного контроля Болхова Александр Кучин.

Подрядчик пояснил, что для исчезновения лужи нужно завезти землю, а такого пункта в ПСД не было. Как долго парк будет в подтопленном состоянии, мэр города комментировать не стал. Все нарушения подрядная организация должна устранить до конца недели.


Юлия Опанасюк
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