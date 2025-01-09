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15:28, 9 января 2025 года В Орловской области погибли два человека в новогодние праздники Пять человек удалось эвакуировать из пожаров.



Фото: архив

В новогодние выходные сотрудники МЧС России по Орловской области выезжали на помощь 91 раз. Из них 21 выезд пришелся на тушение пожаров, еще 70 - на помощь населению и происшествия.



Как сообщили в пресс-службе по МЧС России по региону, на пожарах спасатели эвакуировали пять человек, два жителя погибли. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.



Напомним, что в связи с относительно теплой погодой, глава региона Андрей Клычков 9 января на аппаратном совещании поручил не допускать рыбаков на лед. МЧС усилит работу в этом направлении совместно с местными властями и правоохранительными органами.



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Сергей Силаев





