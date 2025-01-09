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11:02, 9 января 2025 года Клычков поручил не допускать рыбаков на тонкий лед Выходить на водоемы сейчас небезопасно.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании 9 января сообщил, что в регионе есть рыбаки, выходящие на лед.



– К сожалению, есть у нас рыбаки очень страждущие выйти на лед. Это сегодня, наверное, самую большую опасность [представляет - прим.ред] с точки зрения информационных мероприятий, с точки зрения работы по недопущения выхода на лед, - сказал Клычков.



Глава региона поручил местным властям совместно с МЧС и правоохранительными органами обеспечить недопуск людей на водоемы. Клычков отметил, что ближайшую неделю сохранился теплая погода, затем ожидаются кратковременные заморозки.



– В данном направлении работаем. Работу активизируем в тесном взаимодействии с муниципалитетами и другими заинтересованными службами, - отметил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.





Сергей Силаев





