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14:49, 7 января 2025 года Орловский НКМЦ получил экзоскелет для детской реабилитации Он поможет в восстановлении детям с ДЦП, неврологическими заболеваниями, травмами после аварий.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Орловский НКМЦ имени З. И. Круглой получил экзоскелет для детской реабилитации. Он поможет в восстановлении детям с ДЦП, неврологическими заболеваниями и травмами после аварий, сообщает региональный информационный портал.



Заниматься на новом оборудовании могут пациенты с 5 — 6 лет, рост регулируется от 115 до 160 сантиметров. Ребенок при этом учится той или иной двигательной функции: правильно ставить ноги и перекатывать стопу, переходить из положения "сидя" в положение "стоя", идти на месте, меняя скорость, длину и высоту шагов.



Первое занятие с использованием экзоскелета начинают с 10 минут, затем время увеличивают в зависимости от возможностей ребенка.



Срок реабилитации в отделении медицинской реабилитации НКМЦ составляет от 10 до 14 дней. Затем курс можно повторить через три или четыре месяца.



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Артем Ежаков





