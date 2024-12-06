Главная » Новости



12:50, 6 декабря 2024 года В Орле испытали экзоскелет для детской реабилитации Новинку оценили в НКМЦ имени Круглой.







В НКМЦ имени Круглой прошло испытание нового высокотехнологического аппарата для реабилитации. Все возможности экзоскелета продемонстрировали медикам и пациентам



Устройство предназначено для пациентов с ростом от 115 до 160 сантиметров. Суть его использования – в обучении мозга ребенка той или иной двигательной функции.



Оборудование с биологически обратной связью уже применяется в реабилитации пациентов. Это различные стабилоплатформы и тренажеры, где пациент может следить за результатом тренировки в игровой форме.



В отделении медицинской реабилитации НКМЦ используются десятки методик для восстановления утраченных функций детей. Реабилитация для детей региона проводится бесплатно.





Елена Литинская





