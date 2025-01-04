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12:48, 4 января 2025 года

В Орле вновь из кранов пошла ржавая вода

Проблема возникла в Заводском районе города.

Фото: архив

Жители Заводского района Орла вновь столкнулись с неприятной проблемой: из кранов течет ржавая вода, а напор оставляет желать лучшего. В редакцию сайта "Вести-Орел" обратились наши читатели, которые рассказали, что столкнулись с неудобствами 4 января. 

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Заводского района, причина некачественной воды и слабого напора - поломка насоса, расположенного в переулке Карачевском. В настоящее время специалисты занимаются устранением неисправности.

Напомним, что в ноябре большое количество орловцев в Заводском и Советском районах столкнулось с проблемой ржавой воды. Тогда произошел скачок напряжения и система подачи ресурса остановилась. Появилась ржавчина, специалисты "Орелводоканала" промывали трубы. 


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