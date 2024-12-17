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12:35, 17 декабря 2024 года

Жители Орла вновь жалуются на ржавую воду

Случаи зафиксированы в разных районах города.

Фото: архив "Вестей"

Жители Орла вновь пожаловались на ржавую воду, бегущую из кранов. Случаи, когда вода изменила окрас и свойства, зафиксированы в разных районах города.

В редакцию сайта "Вести-Орел" утром 17 декабря обратилась семья, проживающая по улице Орелстроевской в Заводском районе. Нам рассказали, что произошло отключение воды без каких-либо уведомлений, а после включения вода стала ржавой.

- По информации отдела аналитической работы, в адрес администрации города в течение вчерашнего дня поступило порядка четырех обращений по ржавой воде. Все заявители проживают в разных районах города. Большое количество жалоб от заявителей из Заводского района не поступало, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Орла.

Напомним, что в ноябре большое количество орловцев в Заводском и Советском районах столкнулось с проблемой ржавой воды. Тогда произошел скачок напряжения и система подачи ресурса остановилась. Появилась ржавчина, специалисты "Орелводоканала" промывали трубы. Также напомним, что квитанции за некачественную воду коммунальщики должны были перерассчитать. Если этого не произошло, то можно обратиться в "Орелводоканал" по телефону 44-36-12 или написать в официальную группу администрации Орла "Вконтакте".


Ольга СУПОНЕВА
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