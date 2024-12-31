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16:35, 31 декабря 2024 года На маршруте "Орел-Тросна" стало больше автобусов Увеличено число рейсов в выходные и праздничные дни.



Фото: Ольга Супонева

Количество автобусов на маршруте "Орел-Тросна" увеличилось. Больше машин будет ходить в наиболее востребованные дни - с пятницы по воскресенье, а также по праздникам.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", для удобства пассажиров на рейс №607 запущен еще один автобус. Ранее мы сообщали о том, что больше рейсов станет и на маршруте №421 в Орловском округе.





Ольга СУПОНЕВА





