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16:35, 31 декабря 2024 года
На маршруте "Орел-Тросна" стало больше автобусовУвеличено число рейсов в выходные и праздничные дни.
Фото: Ольга Супонева
Количество автобусов на маршруте "Орел-Тросна" увеличилось. Больше машин будет ходить в наиболее востребованные дни - с пятницы по воскресенье, а также по праздникам.
Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", для удобства пассажиров на рейс №607 запущен еще один автобус. Ранее мы сообщали о том, что больше рейсов станет и на маршруте №421 в Орловском округе.
Ольга СУПОНЕВА
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