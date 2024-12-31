В Орловском округе появится рейс на маршруте №421

В Орловском муниципальном округе появится новый рейс на маршруте №421. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области.
С января 2025 года в ежедневном графике предусмотрен новый оборотный рейс с отправлением автобуса в 09:00 от остановки "Мезенский педколледж" и в 10:00 от остановки "Малая Куликовка" (коттеджный поселок). Изменения ввели после обращений жителей округа.
– Ожидается, что увеличение интенсивности движения транспорта благоприятно отразится на качестве пассажирских перевозок по данному направлению и получит положительную реакцию среди жителей города Орла и Орловского муниципального округа, - отметили в пресс-службе областного правительства.