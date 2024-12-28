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13:32, 28 декабря 2024 года Орловское управление миграции будет работать 3 и 4 января Посетителей будут принимать по четыре часа.





Управление по вопросам миграции УМВД России по Орловской области рассказало о графике работы в праздничные дни. По вопросам оформления внутренних и заграничных паспортов, а также регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства посетителей будут принимать с 9:00 до 13:00 3 и 4 января.



Предварительная запись на получение госуслуг в подразделения по вопросам миграции доступна на "Госуслугах" и по телефону до 30 декабря 2024 года с 9:00 до 18:00, сообщили в региональном управлении МВД.



Напомним также, что управление Госавтоинспекции по Орловской области рассказало о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в новогодние каникулы. Принимать заявителей там будут 3 и 4 января с 08:30 до 15:00 по предварительной записи. Записаться также можно через "Госуслуги" или непосредственно в подразделении через терминал системы управления электронной очередью.



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Артем Ежаков





