В орловской Госавтоинспекции будут принимать заявителей 3 и 4 января

Речь идет о регистрационно-экзаменационных подразделениях.

Управление Госавтоинспекции по Орловской области рассказало о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в новогодние каникулы.



Принимать заявителей там будут 3 и 4 января с 08:30 до 15:00 по предварительной записи.



Записаться можно через "Госуслуги" или непосредственно в подразделении через терминал системы управления электронной очередью.