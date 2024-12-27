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19:21, 25 декабря 2024 года Орловские музыканты дали благотворительный концерт в Русском Броде Собранные средства направят на помощь бойцам СВО.







Помощь бойцам в зоне СВО по-прежнему остается одной из важнейших задач. В очередной раз группа орловских музыкантов организовала благотворительный концерт, все собранные средства с которого передали местным волонтерам.



Концерт прошел в доме культуры села Русский Брод Верховского района, где собрались неравнодушные жители. Многие их односельчане сейчас находятся на передовой. Перед зрителями выступил талантливый музыкант, певец и композитор Филипп Вейс и автор-исполнитель своих песен Сергей Кондратов.



Сельская публика, не избалованная выступлениями заезжих артистов, живо реагировала на каждый номер. На глазах зрителей не раз блестели слезы. Но самое главное - коробка, установленная на выходе из зала, была наполнена деньгами. Это значит, что у волонтеров будут средства на новогодние подарки для наших солдат и офицеров, находящихся на линии боевого соприкосновения.





Игорь Свеженцев





