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8:45, 24 декабря 2024 года Орловцев ждет двухдневная рабочая неделя после Нового года Выходить на работу нужно будет 9 января.



Фото из архива

Первая рабочая неделя в январе 2025 года после новогодних праздников будет двухдневной. Об этом сообщил Минтруд России.



– Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная, - говорится в публикации.



Напомним, что на предновогодней неделе 23-29 декабря будет шесть рабочих дней, включая последнюю субботу года. А 29-31 декабря объявлены выходными днями.



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Сергей Силаев





