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7:59, 23 декабря 2024 года Для орловцев началась шестидневная рабочая неделя 28 декабря жители региона отдыхать не будут.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Предновогодняя неделя с 23 по 29 декабря будет шестидневной. Суббота 28 декабря станет рабочим днем.



Напомним, что выходной с субботы перенесли на понедельник 30 декабря, поэтому отдыхать орловцы перед праздником будут в течение трех дней – с 29 по 31 декабря. Последние три дня года с 29 по 31 декабря - выходные.







Сергей Силаев





