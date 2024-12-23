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7:59, 23 декабря 2024 года Для орловцев началась шестидневная рабочая неделя 28 декабря жители региона отдыхать не будут.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Предновогодняя неделя с 23 по 29 декабря будет шестидневной. Суббота 28 декабря станет рабочим днем.
Напомним, что выходной с субботы перенесли на понедельник 30 декабря, поэтому отдыхать орловцы перед праздником будут в течение трех дней – с 29 по 31 декабря. Последние три дня года с 29 по 31 декабря - выходные. Сергей Силаев
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