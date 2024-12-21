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18:02, 21 декабря 2024 года В Орловской области подвели спортивные итоги уходящего года Награды вручили лучшим спортсменам региона.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Орле состоялся Спортивный бал, на котором подвели спортивные итоги 2024 года. Лучшие спортсмены Орловщины получили заслуженные награды. Встреча прошла на базе многофункционального спорткомплекса "Победа". Об этом сообщает региональный информационный портал.



Заместитель губернатора Вадим Тарасов тепло поблагодарил спортсменов за их достижения. Он подчеркнул, что за последние годы в регионе было обустроено и создано более 50 новых спортивных площадок, открыты десятки центров тестирования комплекса ГТО, а также закуплено более 10 тысяч единиц спортивного инвентаря и оборудования.



Почетные грамоты и благодарности губернатора, областного Совета и ведомственные награды также вручили тренерам и другим работникам образовательных спортивных учреждений за их значительный вклад в развитие отрасли.



Напомним, что в номинации "Лучший материал о спорте" победу одержали Всеволод Трифонов и "Большой футбол".





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Сергей Мерцалов





