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19:31, 20 декабря 2024 года Проект ГТРК "Орел" стал победителем спортивного бала Лучшими в номинации "Лучший материал о спорте" стали Всеволод Трифонов и "Большой футбол".





20 декабря в Орле проходит традиционный "Спортивный бал". На нем подводят итоги спортивного года. Заслуженные награды в своих номинациях получают спортсмены и тренеры, СМИ и группы на спортивную тематику в социальных сетях.



Победителями в номинации "Лучший материал о спорте" стали Всеволод Трифонов и "Большой футбол". Этот проект ГТРК "Орел" запустила в начале минувшего сезона – сезона, в котором ФК "Орел" спустя долгое время вернулся в профессиональный футбол. Авторы и ведущие программы освещали домашние матчи "зелено-белых" и общались с игроками вне поля, чтобы показать повседневную жизнь любимцев болельщиков.





Артем Ежаков





