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17:38, 18 декабря 2024 года В Ливнах вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Тариф поднимут на четыре рубля.





С 1 января 2025-го года в Ливнах на четыре рубля вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города поднимется с 27 рублей до 31 рубля. Решение принято на сессии горсовета Ливен.



Напомним, что с нового года вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Орла. с 1 января за проезд по карте придется заплатить 29 рублей, цена наличными составит 32 рубля.





Артем Ежаков





