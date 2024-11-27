среда 27.11.2024 12:34:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:56, 27 ноября 2024 года

В Орле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Повышение одобрили в ходе сессии городского совета.


27 ноября в ходе сессии Орловского городского совета народных депутатов одобрено повышение проезда в общественном транспорте областной столицы. Как сообщалось ранее, с 1 января 2025-го года за проезд по карте придется заплатить 29 рублей, цена наличными составит 32 рубля. Таким образом, цена за поездку вырастет на четыре рубля.

Повышение инициировали перевозчики. При этом ранее они просили увеличить текущую стоимость сразу на девять рублей. Они объяснили это ростом цен на обслуживание автопарка и желанием поднять зарплату водителям. Также перевозчикам предстоит установить новые тахографы в каждую машину, стоимость одного аппарата – 92,5 тысячи рублей.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.