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11:56, 27 ноября 2024 года В Орле вырастет стоимость проезда в общественном транспорте Повышение одобрили в ходе сессии городского совета.





27 ноября в ходе сессии Орловского городского совета народных депутатов одобрено повышение проезда в общественном транспорте областной столицы. Как сообщалось ранее, с 1 января 2025-го года за проезд по карте придется заплатить 29 рублей, цена наличными составит 32 рубля. Таким образом, цена за поездку вырастет на четыре рубля.



Повышение инициировали перевозчики. При этом ранее они просили увеличить текущую стоимость сразу на девять рублей. Они объяснили это ростом цен на обслуживание автопарка и желанием поднять зарплату водителям. Также перевозчикам предстоит установить новые тахографы в каждую машину, стоимость одного аппарата – 92,5 тысячи рублей.





Артем Ежаков





