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11:58, 11 декабря 2024 года В Ливнах елочные базары откроются 15 декабря Публикуем список адресов, где можно купить сосны и ели.





В Ливнах с 15 декабря открываются елочные базары. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Сосны и ели можно будет купить: • на ул. Мира (перекресток с улицей Денисова и у частного дома №193); • на ул. Кирова (перекресток с улицей Ямская); • на ул. Гайдара (напротив магазина "Пятерочка"); • на ул. Максима Горького (у павильона "Родное село"). Продавать елки будут до 31 декабря включительно. Напомним, что в областном центре тоже организуют продажу новогодних деревьев с 15 декабря.





Сергей Силаев





