В Ливнах елочные базары откроются 15 декабря

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11:58, 11 декабря 2024 года
В Ливнах елочные базары откроются 15 декабряПубликуем список адресов, где можно купить сосны и ели.
В Ливнах с 15 декабря открываются елочные базары. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Сосны и ели можно будет купить:
• на ул. Мира (перекресток с улицей Денисова и у частного дома №193);
• на ул. Кирова (перекресток с улицей Ямская);
• на ул. Гайдара (напротив магазина "Пятерочка");
• на ул. Максима Горького (у павильона "Родное село").
Продавать елки будут до 31 декабря включительно. Напомним, что в областном центре тоже организуют
продажу новогодних деревьев с 15 декабря.
Сергей Силаев