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Главная » Новости

12:18, 3 декабря 2024 года

В Орле назвали адреса елочных базаров

Они начнут работу уже 15 декабря.


В Орле елочные базары откроются 15 декабря. В пресс-службе городской администрации поделились адресами, где будут продавать хвойные деревья. Приобрести новогоднюю красавицу можно во всех четырех районах областного центра.

Северный район:

• ул. Металлургов (в районе памятника "Алеша")

Железнодорожный район:

• пер. Трамвайный (сквер к-ра "Родина");

• ул. Пушкина, в районе дома №20;

• ул. 5 Августа, в районе дома №19.

Заводской район:

• Комсомольская площадь, в районе дома №77;

• ул. Комсомольская, в районе дома №356;

• ул. Комсомольская, в районе дома №384;

• ул. Саханская, в районе дома №2.

Советский район:

• ул. 8 Марта, в районе дома №19;

• ул. Октябрьская, в районе дома №120;

• ул. Октябрьская, в районе дома №60;

• площадь им. Маршала Жукова.


Сергей Силаев
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