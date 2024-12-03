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12:18, 3 декабря 2024 года В Орле назвали адреса елочных базаров Они начнут работу уже 15 декабря. В Орле елочные базары откроются 15 декабря. В пресс-службе городской администрации поделились адресами, где будут продавать хвойные деревья. Приобрести новогоднюю красавицу можно во всех четырех районах областного центра.
Северный район:
• ул. Металлургов (в районе памятника "Алеша")
Железнодорожный район:
• пер. Трамвайный (сквер к-ра "Родина");
• ул. Пушкина, в районе дома №20;
• ул. 5 Августа, в районе дома №19.
Заводской район:
• Комсомольская площадь, в районе дома №77;
• ул. Комсомольская, в районе дома №356;
• ул. Комсомольская, в районе дома №384;
• ул. Саханская, в районе дома №2.
Советский район:
• ул. 8 Марта, в районе дома №19;
• ул. Октябрьская, в районе дома №120;
• ул. Октябрьская, в районе дома №60;
• площадь им. Маршала Жукова. Сергей Силаев
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