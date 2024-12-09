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20:29, 9 декабря 2024 года Орловская область закупает зарядки для электромобилей Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.



Фото: Ольга Супонева

Орловская область закупит зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Орловцы задали главе региона вопрос об установке зарядных устройств для электрокаров - ранее речь шла о том, что они появятся в 2024 году.



- Да, зарядки будут, конракт заключается, - ответил губернатор.



Отметим, что распоряжение о развитии инфраструктуры для развития в регионе электротранспорта Андрей Клычков подписал в 2023 году, план рассчитан на период до 2030 года. В Орловской области должно появиться 15 зарядных станций для электрокаров.





Ольга СУПОНЕВА





