Орловская область закупает зарядки для электромобилей
Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.
Фото: Ольга Супонева
Орловская область закупит зарядные станции для электромобилей. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Орловцы задали главе региона вопрос об установке зарядных устройств для электрокаров - ранее речь шла о том, что они появятся в 2024 году.
- Да, зарядки будут, конракт заключается, - ответил губернатор.
Отметим, что распоряжение о развитии инфраструктуры для развития в регионе электротранспорта Андрей Клычков подписал в 2023 году, план рассчитан на период до 2030 года. В Орловской области должно появиться 15 зарядных станций для электрокаров.