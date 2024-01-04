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13:00, 4 января 2024 года В Орловской области появится 15 зарядок для электромобилей в 2024 году Распоряжение подписал губернатор.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 29 декабря 2023 года подписал распоряжение, которым утвердил план развития инфраструктуры для зарядки электротранспорта в регионе на 2024 год и на перспективу до 2030 года.



В соответствии с планом в 2024 году в регионе заработают 15 подобных зарядок для авто. До марта будут утверждены правила предоставления субсидий из бюджета для возмещения затрат юрлицам и индивидуальным предпринимателям. В этот же срок в регионе утвердят схему размещения зарядок на территории районов, муниципальных и городских округов.





Сергей Силаев



