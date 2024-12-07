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12:07, 7 декабря 2024 года

Доходы бюджета Орла в 2025 году составят почти 3,8 миллиарда рублей

В городской администрации обсудили проект на ближайшие три года.

Фото: архив

В Орле 6 декабря в городской администрации прошли публичные слушания по бюджету, в ходе которых обсудили проект бюджета областного центра на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Общий объем доходов города на 2025 год запланирован в размере 3,79 миллиарда рублей, расходов – 3,81 миллиарда. Без учета безвозмездных поступлений дефицит запланирован в размере 0,7%, сообщил в Telegram-канале мэр Орла Юрий Парахин.

Основной объем средств направят на сферу образования – 2,2 миллиарда, ЖКХ – 480,6 миллиона, культуры – 307 миллионов. Расходы на общегосударственные вопросы составят 609,3 миллиона рублей или 16% от общего объема, из них 84 миллиона направят на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

Что касается планового периода 2026 и 2027 годов. Доходы бюджета запланированы соответственно в сумме 3,92 млрд руб. и 4,085 млрд руб., расходы — 3,94 млрд руб. и 4, 11 млрд руб, - сообщил Юрий Парахин.

В окончательной редакции проекта увеличат расходы на межбюджетные трансферты. Документ со всеми предложениями и замечаниями вынесут на декабрьскую сессию горсовета.

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Сергей Силаев
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