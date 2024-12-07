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11:31, 7 декабря 2024 года В Орле на сферу образования планируют направить 2,2 миллиарда рублей Цифры озвучили на публичных слушаниях по бюджету.



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В Орле 6 декабря в первом чтении обсудили проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Юрий Парахин.



По словам градоначальника, самые большие расходы придутся на сферу образования. На работу 146 учреждений планируется направить 2,2 миллиарда рублей, что составляет 57,7% всех планируемых расходов бюджета в 2025 году. Общие расходы в следующем году составят 3,81 миллиарда рублей.



В бюджете на следующий год заложены деньги на капремонт школы №15, лицея №32, гимназии №39. На эти цели предусмотрены 11,6 миллиона рублей. Также более двух миллионов рублей направят на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания детской школы искусств №2.





Сергей Силаев





