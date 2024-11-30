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11:15, 30 ноября 2024 года Прокуратура организовала проверку по факту ДТП под Орлом В аварии пострадали двое несовершеннолетних.



Фото: архив

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин 29 ноября поручил провести проверку по факту аварии в Орловском муниципальном округе.



Напомним, что вечером в пятницу на дороге "Орел-Брянск-Смоленск" столкнулись маршрутное такси, а также "Газель" и "Дэу". В результате пострадали двое несовершеннолетних пассажиров "Дэу Нексия", а также один взрослый. Их доставили в больницу.



По факту ДТП проводится процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ход и результаты на контроле в ведомстве.





Сергей Силаев





