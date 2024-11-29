Три человека пострадали в ДТП на трассе под Орлом

На трассе под Орлом произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Двое из них - несовершеннолетние. Об этом с места событий передает наш корреспондент Антон Сорокин.
По предварительной информации, водитель маршрутки не соблюдал безопасную дистанцию между автомобилями и допустил наезд на легковушку "Дэу Нексия". В результате чего она вылетела на проезжую часть, где столкнулась с "Газелью".
Все пострадавшие находились в автомобиле "Дэу". Они были доставлены в медицинское учреждение.
Из-за аварии на выезде из Орла в направлении Нарышкино образовалась огромная пробка.