Главная » Новости



20:08, 29 ноября 2024 года Три человека пострадали в ДТП на трассе под Орлом Двое из них - несовершеннолетние.





Видео: Антон Сорокин

На трассе под Орлом произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три человека. Двое из них - несовершеннолетние. Об этом с места событий передает наш корреспондент Антон Сорокин.



По предварительной информации, водитель маршрутки не соблюдал безопасную дистанцию между автомобилями и допустил наезд на легковушку "Дэу Нексия". В результате чего она вылетела на проезжую часть, где столкнулась с "Газелью".



Все пострадавшие находились в автомобиле "Дэу". Они были доставлены в медицинское учреждение.



Из-за аварии на выезде из Орла в направлении Нарышкино образовалась огромная пробка.







Антон Сорокин





