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11:59, 29 ноября 2024 года

Для межвузовского кампуса в Орле построили сети электроснабжения

Энергетики установили две трансформаторные подстанции и проложили кабельные линии.


Для будущего межвузовского кампуса в Орле готовы сети электроснабжения. Об этом рассказали в региональном департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения.
Энергетики "Орелоблэнерго" установили две трансформаторные подстанции с трансформаторами мощностью по 1600 киловольт-ампер, проложили 3,6 километра кабельных линий.

Также на стройплощадке восполнили дефицит мощности. От построенных трансформаторов направили 1300 киловатт электроэнергии.

Напомним, что новый образовательный городок будет вмещать две тысячи студентов и обеспечит работой около 300 человек. Это произойдет только в 2026-м году. Работы начались в сентябре прошлого года. Будущие общежития уже поднялись до уровня пятого этажа, а футбольный стадион постепенно обретает очертания трибун. Заложен фундамент для котельной.

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Артем Ежаков
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