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16:30, 27 ноября 2024 года Орловской школе присвоили имя Егора Щекотихина Такое решение приняли депутаты городского Совета.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

В Орле школа № 5 теперь будет носить имя Егора Егоровича Щекотихина - доктора исторических наук, общественного деятеля и писателя. Такое решение 27 ноября приняли депутаты горсовета. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Напомним, что Егор Щекотихин ушел из жизни 7 сентября в возрасте 82-х лет. Он много лет работал в должности профессора на кафедре истории России в Орловском государственном университете. Егор Егорович посвятил свою жизнь нравственно-патриотическому воспитанию школьников и студентов. Его подход основывался на военно-спортивных играх, походах по местам боевой славы, встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковой работе.



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Сергей Мерцалов





