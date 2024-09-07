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13:27, 7 сентября 2024 года Скончался Почетный гражданин Орловской области Егор Щекотихин Прощание состоится в понедельник, 9 сентября.



Фото: ОГУ имени Тургенева

В Орле ушел из жизни Егор Егорович Щекотихин - депутат Орловского областного Совета трех созывов, доктор исторических наук, общественный деятель и писатель. Ему было 82 года. Печальную новость сообщили в пресс-службе областного Совета народных депутатов.



Много лет Егор Егорович работал в должности профессора на кафедре истории России в Орловском государственном университете. Он посвятил свою жизнь нравственно-патриотическому воспитанию школьников и студентов. Его подход основывался на военно-спортивных играх, походах по местам боевой славы, встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковой работе.



Прощание с Егором Егоровичем состоится в понедельник, 9 сентября. Отпевание начнется в 11:00 в Богоявленском соборе Орла. Траурный митинг запланирован на 12:00 на площадке перед Историко-мемориальным кладбищем.





