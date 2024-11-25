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16:59, 25 ноября 2024 года Водитель "ВАЗа" попал в больницу после ДТП под Орлом Авария произошла на трассе М-2 "Крым".





В воскресенье, 24 ноября, на трассе М-2 "Крым" столкнулись "ГАЗ" и "ВАЗ". Авария произошла на 377-м километре дороги.



По информации Госавтоинспекции региона, водители "Газели" и "ВАЗа" двигались попутно и столкнулись. В результате аварии пострадал 53-летний водитель легковушки, его отвезли в областную больницу и госпитализировали.



Всего за прошедшие выходные на территории области зафиксировали 28 ДТП, в которых два человека получили ранения, один погиб.





Сергей Силаев





