Водитель "ВАЗа" попал в больницу после ДТП под Орлом
Авария произошла на трассе М-2 "Крым".
В воскресенье, 24 ноября, на трассе М-2 "Крым" столкнулись "ГАЗ" и "ВАЗ". Авария произошла на 377-м километре дороги.
По информации Госавтоинспекции региона, водители "Газели" и "ВАЗа" двигались попутно и столкнулись. В результате аварии пострадал 53-летний водитель легковушки, его отвезли в областную больницу и госпитализировали.
Всего за прошедшие выходные на территории области зафиксировали 28 ДТП, в которых два человека получили ранения, один погиб.