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18:01, 24 ноября 2024 года На Андрианова в Орле случилось ДТП с погибшим Скончался пожилой водитель автомобиля "Лада Гранта".



Фото: Антон Сорокин

В Орле 24 ноября произошло ДТП с погибшим. Авария, в которой скончался 73-летний мужчина, случилась на улице Андрианова.



На месте происшествия работал корреспондент "Вести-Орел". Очевидцы сообщили, что водитель легковушки работал сторожем на стройке. Он выезжал с площадки, машина ушла в крутой вираж и врезалась в дорожное ограждение.



К месту ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Умер ли пожилой мужчина от столкновения или смерть наступила раньше, установит экспертиза.





Ольга СУПОНЕВА





