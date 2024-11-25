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0:21, 25 ноября 2024 года В Орловской области дан сигнал отбоя по ракетной опасности Об этом сообщает губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вестей"

Сигнал отбоя ракетной опасности дан в Орловской области. Об этом сообщает губернатор Андрей Клычков.



Предупреждение об угрозе поступило в 00:09 25 ноября. В 00:21 пришел сигнал о том, что угроза миновала.



Также МЧС сообщило о том, что дан отбой опасности по беспилотникам.





Ольга СУПОНЕВА





