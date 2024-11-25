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0:13, 25 ноября 2024 года В Орловской области объявлена ракетная опасность 25 ноября 2024 Работают сирены, гражданам следует укрыться в безопасном месте.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области в ночь на 25 ноября 2024 объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



- Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, - обратился глава региона к жителям.



В настоящее время работает система оповещения. Жителям стоит оставаться в безопасных местах до сигнала отмены.



Ранее, поздним вечером 24 ноября, в регионе также была объявлена опасность по беспилотникам.





Ольга СУПОНЕВА





