Главная » Новости



17:30, 23 ноября 2024 года В полиции рассказали подробности аварии на Комсомольской в Орле ДТП произошло около трех часов 23 ноября.



Фото: Наталья Стась

Появились подробности ДТП, которое произошло 23 ноября около трех часов дня на улице Комсомольской в Орле.





По данным УМВД России по Орловской области, авария случилась из-за того, что 72-летний водитель "Фольксвагена Тигуан" не уступил дорогу маршрутке, которая ехала на заправку. От удара "ГАЗель" вылетела с проезжей части на обочину, снеся ограждение.



В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работали пожарные, сотрудники ГАИ и медики.



Читайте также: В полиции рассказали подробности аварии на Комсомольской в Орле





Сергей Мерцалов





