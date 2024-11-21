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11:28, 21 ноября 2024 года В Орле на линию вышел третий питерский троллейбус Он будет курсировать по маршруту №1 "Автовокзал - "Санаторий "Лесной".



Фото: скриншот из видео администрации Орла

Утром 21 ноября в Орле начал работу второй из пяти троллейбусов, доставленных из Санкт-Петербурга. Отличительная особенность этих машин - низкий уровень пола. Как отметили в мэрии, это значительно облегчает передвижение по салону и делает посадку и высадку более комфортной для пожилых людей, пассажиров с колясками, велосипедами и багажом.



Троллейбус будет курсировать по маршруту №1 "Автовокзал - "Санаторий "Лесной". Его вместимость составляет 86 человек. После технического обслуживания на улицы города выйдут еще два троллейбуса из Санкт-Петербурга.



Напомним, что второй троллейбус из Северной столицы приступил к работе 30 октября. Он также ходит по маршруту №1.







Сергей Мерцалов





