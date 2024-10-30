В Орле вышел на линию второй троллейбус из Санкт-Петербурга

Транспорт выпустили на маршрут №1.

30 октября в Орле приступил к работе второй троллейбус из пяти, полученных в этом году из Санкт-Петербурга. Как рассказали в городской администрации, транспорт вышел на маршрут №1 "Автовокзал — санаторий "Лесной". Троллейбус вмещает 86 человек.

Напомним, что первый троллейбус из партии вышел на линию в сентябре. Еще трем предстоит дождаться окончания ремонта.