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4:27, 19 ноября 2024 года В Орловской области дан отбой ракетной опасности 19 ноября 2024 Граждане могут покинуть укрытия.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил об отбое ракетной опасности в регионе. Она была объявлена глубокой ночью 19 ноября 2024.



Угроза сохранялась почти час, одновременно сигнал ракетная опасность звучал в соседних с Орловщиной областях: Брянской и Курской. На данный момент там также дан отбой.



МЧС напоминает, что делать в случае объявления ракетной угрозы: пройти в укрытие или другое безопасное место, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, если вы на улице, стоит укрыться в здании.



Телефон экстренных служб 112.





Ольга СУПОНЕВА





