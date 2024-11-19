В Орловской области объявлена ракетная опасность 19 ноября 2024
Жителей просят оставаться в безопасных местах.
Фото: архив "Вестей"
Ночью 19 ноября 2024 в Орловской области объявлена ракетная опасность. Сигнал тревоги поступил от МЧС.
Жителей просят оставаться в укрытиях или других безопасных местах. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Ракетная опасность также на данный момент объявоена в соседних Брянской и Курской областях.