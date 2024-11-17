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23:17, 16 ноября 2024 года Минобороны: два беспилотника сбиты над Орловской областью Вражеские БПЛА уничтожены дежурными средствами ПВО 16 ноября.



Фото: архив "Вестей"

Вечером 16 ноября 2024 в Орловской области сбито два вражеских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны:



- Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области.



Уточняется, что БПЛА уничтожены в промежуток времени между 21.40 до 22.00. Ранее МЧС объявило об опасности атаки беспилотников в регионе. Сигнала отмены на данный момент не было.





Ольга СУПОНЕВА





