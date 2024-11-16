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21:06, 16 ноября 2024 года В Орловской области снова объявлена опасность атаки БПЛА Предупреждение разослало МЧС.



Фото: архив

В Орловской области 16 ноября во второй раз за день объявили опасность атаки БПЛА.



– Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Телефон 112, - говорится в сообщении МЧС.



В первый раз сегодня опасность была объявлена примерно на два часа: с 13:10 до 15:10.





Сергей Силаев





