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17:17, 15 ноября 2024 года Пожар в Орле на Родзевича-Белевича ликвидирован Из горящей квартиры эвакуировали двух человек и спасли одного, живущего этажом выше.



Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Орловской области

Пожар в Орле на улице Родзевича-Белевича ликвидирован. Из горящей квартиры, расположенной на девятом этаже, эвакуировали двух человек. Также удалось спасти жильца, проживающего этажом выше. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Во время разведки спасатели обнаружили женщину без признаков жизни, которую передали бригаде скорой помощи. К сожалению, медики констатировали ее смерть.



В ликвидации огня участвовали 17 специалистов и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причину пожара устанавливают специалисты.





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Сергей Мерцалов





