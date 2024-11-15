Пожар в Орле на Родзевича-Белевича ликвидирован

Из горящей квартиры эвакуировали двух человек и спасли одного, живущего этажом выше.
Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Орловской области
Пожар в Орле на улице Родзевича-Белевича ликвидирован. Из горящей квартиры, расположенной на девятом этаже, эвакуировали двух человек. Также удалось спасти жильца, проживающего этажом выше. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
Во время разведки спасатели обнаружили женщину без признаков жизни, которую передали бригаде скорой помощи. К сожалению, медики констатировали ее смерть.
В ликвидации огня участвовали 17 специалистов и шесть единиц техники. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причину пожара устанавливают специалисты.