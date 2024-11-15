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11:55, 15 ноября 2024 года Двух человек спасли из пожара на Родзевича-Белевича в Орле Квартира в многоэтажке загорелась в 11:00.





Видео: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные борются с возгоранием в квартире многоэтажки по улице Родзевича-Белевича. Сигнал о ЧП поступил в 11:00.



По данным чрезвычайного ведомства, из пожара спасли двух человек, одного эвакуировали. Судя по кадрам с места, пожар осложняется сильным задымлением. Работают 12 спасателей и пять единиц техники.





Артем Ежаков





