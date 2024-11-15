Двух человек спасли из пожара на Родзевича-Белевича в Орле

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11:55, 15 ноября 2024 года
Двух человек спасли из пожара на Родзевича-Белевича в ОрлеКвартира в многоэтажке загорелась в 11:00.
Видео: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле пожарные борются с возгоранием в квартире многоэтажки по улице Родзевича-Белевича. Сигнал о ЧП поступил в 11:00.
По данным чрезвычайного ведомства, из пожара спасли двух человек, одного эвакуировали. Судя по кадрам с места, пожар осложняется сильным задымлением. Работают 12 спасателей и пять единиц техники.
Артем Ежаков
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