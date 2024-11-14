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17:17, 14 ноября 2024 года

Азербайджанская община Орловской области отправила помощь участникам СВО

На фронт передали доски, гвозди, краску, спецодежду и другие необходимые материалы.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Орловские азербайджанцы отправили гуманитарную помощь бойцам СВО. Община собрала более 10 кубометров древесины, свыше 100 килограммов гвоздей и саморезов, более 100 панелей ОСБ, 200 килограммов краски, а также несколько комплектов спецодежды, строительные инструменты, генераторы, радиостанции и медикаменты. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла"

Ранее помощь эвакуированным курянам оказала узбекская диаспора Орла. Было собрано пять тонн груза: одежда, обувь, предметы гигиены, инвалидные коляски, вода и продовольствие, в том числе фрукты и овощи, выращенные на узбекской земле.


Сергей Мерцалов
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