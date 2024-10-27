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13:00, 27 октября 2024 года Узбекская диаспора Орла передала помощь эвакуированным курянам К сбору также присоединились диаспоры из Москвы и Тулы.







Узбекские диаспоры Москвы, Тулы и Орла передали гуманитарную помощь для курян, проживающих в пунктах временного размещения. Удалось собрать пять тонн груза – это одежда, обувь, предметы гигиены, инвалидные коляски, вода и продовольствие, в том числе фрукты и овощи, выращенные на узбекской земле. Это уже пятый груз, который отправили в Курск "Узбеки России".



А Орловский институт культуры и ливенская организация передали участникам СВО автобус и два внедорожника. Взамен бойцы передали краеведческому музею трофеи с территорий Харьковской и Курской областей: фрагменты уничтоженных вражеских боеприпасов и сбитые дроны противника.





Татьяна Тимохина





