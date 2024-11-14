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20:20, 13 ноября 2024 года Движение по Колхозному мосту в Орле могут открыть в 2024 году Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



Фото: соцсети Юрия Парахина

Губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил, что движение по Колхозному мосту в Орле может быть открыто уже в этом году.



На данный момент объект готов на 75%. Работы ведутся согласно установленному графику.



Ранее мэр Орла Юрий Парахин отметил, что на мосту уже устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку. С наступлением холодов рабочие продолжат устройство ограждения и установку опор освещения.







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Сергей Мерцалов





