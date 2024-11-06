Колхозный мост в Орле готов на три четверти

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16:49, 6 ноября 2024 года
Колхозный мост в Орле готов на три четвертиПереправа откроется уже в 2025-м году.
Фото: соцсети Юрия Парахина
Колхозный мост в Орле готов на 75%. Работы идут по графику. Об этом рассказал мэр Юрий Парахин. Переправа откроется уже в 2025-м году.
По словам градоначальника, на объекте уже устанавливают бордюры и укладывают тротуарную плитку. С приходом холодов рабочие продолжат устройство ограждений и установку опор освещения.
Длина моста после реконструкции превысит 71 метр, ширина переправы составит 16 метров.
Артем Ежаков
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