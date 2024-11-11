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16:21, 11 ноября 2024 года Ремонт котельной в 909-м квартале Орла затянется до ночи В настоящее время без тепла остаются лицей, два детсада и дома на пяти улицах.



Фото: архив

11 ноября ремонтные работы в котельной, расположенной по адресу улица Кромская 7а, будут продолжаться до 22:00. Об этом сообщили АО в "Орелгортеплоэнерго".



Ранее было объявлено, что котельная в 909-м квартале Орла не будет работать 11 ноября с 10:00 до 14:00. Без тепла остаются лицей №40, детские сады №7 и №87, а также 21 дом на улицах Кромской, Чечневой, Планерной, Машкарина и Саханской.





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Сергей Мерцалов





