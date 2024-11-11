В Орле приостановили работу котельной в 909-м квартале

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10:37, 11 ноября 2024 года
В Орле приостановили работу котельной в 909-м кварталеБез тепла остались лицей, детсад и дома на пяти улицах.
Фото: архив "Вестей"
В "Орелгортеплоэнерго" сообщили об остановке котельной
по адресу ул. Кромская 7а в 909-м квартале. Она не будет работать 11 ноября с 10:00 до 14:00 в связи с работами по чистке фильтров.
Потребители, оставшиеся без тепла:
- ул. Кромская 8, 9, 10, 11; ул. Чечневой 1; ул. Планерная 53, 57, 59, 61, 65, 67, 69;
- ул. Машкарина 16, 20, 10, 12, 6, 8, 4, 14; ул. Саханская 3; лицей № 40; детские сады №7, №87.
Сергей Силаев
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