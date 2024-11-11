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9:27, 11 ноября 2024 года Мобильные бани из Орла доставили на передовую Теперь их распределят по необходимым направлениям.



Фото: Народный фронт Орловской области

Из Орла на фронт были успешно доставлены мобильные бани. Теперь их распределят по нужным направлениям. Об этом сообщает Народный фронт Орловской области.



Напомним, что три бани-бочки закупили их при поддержке орловского бизнеса. По словам бойцов, эти бани являются жизненно необходимыми, так как помогают поддерживать боевую форму в холодное и сырое время года. Перед отправкой груз освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.





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Сергей Мерцалов





