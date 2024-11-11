Мобильные бани из Орла доставили на передовую

Теперь их распределят по необходимым направлениям.
Фото: Народный фронт Орловской области
Из Орла на фронт были успешно доставлены мобильные бани. Теперь их распределят по нужным направлениям. Об этом сообщаетНародный фронт Орловской области.
Напомним, что три бани-бочки закупили их при поддержке орловского бизнеса. По словам бойцов, эти бани являются жизненно необходимыми, так как помогают поддерживать боевую форму в холодное и сырое время года. Перед отправкой груз освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.